Милонов назвал провокацией разрешение многоженства в России

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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал провокацией разрешение советом ученых-богословов Духовного управления мусульман многоженства в России. Об этом парламентарий заявил в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутат подчеркнул, что в России вопросы гражданского состояния брака регулируются только гражданским законодательством. По его словам, вмешательство в законодательство о семье – "абсолютно не компетенция религиозных руководителей".

Также Милонов обратил внимание на другую проблему.

"Она связана с тем, что вольно или невольно этот человек, который является руководителем управления (Духовного управления мусульман. – Прим. ред.), он сталкивает мусульман и провоцирует непонимание, основанное на межрелигиозной почве <...> Он пытается противопоставить мусульман всем другим гражданам России, прекрасно зная, скорее всего, что это будет. Государственные власти скажут, что этого мы не допустим", – отметил парламентарий.

Накануне совет ученых-богословов духовного управления мусульман России разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

В это же время мужчине не дадут заключить полигамный брак, если он не может равноценно материально обеспечивать всех жен, включая предоставление отдельного жилья для каждой из них. Кроме того, он будет обязан уделять им равное время, в зависимости от очередности.