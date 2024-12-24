Совет улемов ДУМ РФ отозвал фетву о религиозном многоженстве

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Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ отозвал фетву (богословское заключение), позволяющее многоженство. Об этом сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов в своем телеграм-канале.

"Совет улемов ДУМ РФ в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвала отменить фетву "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву", – написал он.

Аляутдинов отметил, что на то Божья воля, и Совет улемов считает бессмысленным вступление в полемику.

Ранее совет ученых-богословов духовного управления мусульман России разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Так, мужчине не позволят заключить полигамный брак, если он не может равноценно материально обеспечивать всех жен, включая предоставление отдельного жилья для каждой из них.

Позже муфтий Гайнутдин выступил с заявлением о том, что фетва о многоженстве не нарушает светских законов. По его словам, основная цель такого постановления заключается в защите прав женщин и детей.

