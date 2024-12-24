Депутат Милонов назвал личным делом жизнь в браке с несколькими партнерами

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Ситуация, когда взрослые люди живут в гражданском браке с несколькими партнерами, но не афишируют это, остается их личным делом, заявил в эфире радио КП депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Я считаю, что вмешиваться в частную жизнь людей не подобает. Аномалии в жизни случаются, главное, чтобы это не становилось нормой", – подчеркнул парламентарий.

Его слова прозвучали на фоне ситуации, связанной с разрешением совета ученых-богословов ДУМ России на заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Так, мужчине не позволят заключить полигамный брак, если он не может равноценно материально обеспечивать всех жен, включая предоставление отдельного жилья для каждой из них.

Это решение вызвало возмущение в Госдуме, РПЦ и политических кругах России. Генпрокуратура призвала ДУМ отменить разрешение на многоженство и напомнила организации о российском законодательстве. После этого ДУМ России отозвал фетву о многоженстве.

Сам Милонов, комментируя данное решение организации, называл его провокацией. Он также обращал внимание, что вмешательство в законодательство о семье – "абсолютно не компетенция религиозных руководителей".

