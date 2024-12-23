ГП РФ внесла представление председателю ДУМ о многоженстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генеральная прокуратура России внесла представление об устранении нарушения законов страны председателю Духовного управления мусульман (ДУМ). Поводом для этого стала фетва, в которой организация допустила религиозное многоженство.

Соответствующую информацию ведомство подтвердило РИА Новости.

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы и председатель комитета по защите семьи Нина Останина напомнила, что Россия является светским государством и на ее территории внутрирелигиозные законы не обязательны к исполнению.

"Но вот наши законы, государственные, в том числе главный нормативный документ, который регулирует семейные отношения, Семейный кодекс, они обязательны для всех граждан нашей страны, независимо от того, к какой религиозной конфессии они относятся", – подчеркнула парламентарий в эфире радио КП.

Депутат также обратила внимание, что Конституция России и Семейный кодекс признают браком союз мужчины и женщины в единственном числе. Она назвала данную ситуацию покушением на главную ценность страны – традиционную семью.

Ранее совет ученых-богословов духовного управления мусульман России разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Так, мужчине не позволят заключить полигамный брак, если он не может равноценно материально обеспечивать всех жен, включая предоставление отдельного жилья для каждой из них.

Позже муфтий Гайнутдин выступил с заявлением о том, что фетва о многоженстве не нарушает светских законов. По его словам, основная цель такого постановления заключается в защите прав женщин и детей.

