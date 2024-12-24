Фадеев: запрет многоженства в РФ нужно закрепить в УК

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал представление Генпрокуратуры РФ Духовному управлению мусульман (ДУМ) в связи с фетвой (постановления богословов. – Прим. ред.) о многоженстве, передает ТАСС.

Более того, по его мнению, многоженство в России нужно запретить в уголовном порядке из-за опасности экстремизма.

"Эта дорожка очень опасная, и, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает конституцию. Это дорожка, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям уголовного кодекса", – сказал Фадеев.

Он напомнил, что в Советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства.

Фадеев обратил внимание, что Россия – светское государство, поэтому таким проявлениям "нужно жестко препятствовать".

Ранее совет ученых-богословов ДУМ России разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Так, мужчине не позволят заключить полигамный брак, если он не может равноценно материально обеспечивать всех жен, включая предоставление отдельного жилья для каждой из них.

Этому решению возмутились в Госдуме, РПЦ и политических кругах России. Генпрокуратура призвала ДУМ отменить разрешение на многоженство и напомнила организации о российском законодательстве. После этого ДУМ России отозвал фетву о многоженстве.