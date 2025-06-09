Джареда Лето обвинили в совращении несовершеннолетних

Девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах, при этом многие из них на момент инцидентов были несовершеннолетними. Однако представители музыканта отрицают его вину. Подробности – в материале Москвы 24.

"Дразнил" и "флиртовал"?

Фото: legion-media.com/Bang Media International

7 июня издание Air Mail опубликовало сенсационный материал: сразу девять женщин рассказали, как подверглись сексуальным домогательствам со стороны вокалиста рок-группы Thirty Seconds To Mars Джареда Лето. Певец и актер, которому сейчас 53 года, якобы писал несовершеннолетним фанаткам на тему секса, а также приглашал домой на вечеринки.

Одна из собеседниц издания рассказала, что музыкант познакомился с ней возле кафе в Лос-Анджелесе в 2006 году: тогда ей было 16 лет, а Джареду – 35. По словам девушки, через несколько дней певец позвонил и пригласил на вечеринку. Однако она отвергла предложение, так как голос Лето показался ей "самым странным" и "самым отвратительным". Но на этом общение не закончилось: актер якобы продолжал звонить девушке среди ночи и расспрашивать о ее сексуальном опыте.

Другая предполагаемая жертва также призналась, что их переписка с Джаредом началась, когда она была несовершеннолетней. Девушка бывала дома у музыканта, где он тоже преимущественно разговаривал с ней о сексе. На одной из вечеринок, когда пострадавшей уже исполнилось 18, музыкант якобы "внезапно начал удовлетворять себя", а затем пытался принудить к этому девушку.

Также одной из пострадавших назвала себя модель Лора Ла Рю. Она рассказала изданию, что познакомилась с актером на мероприятии в частной резиденции в Беверли-Хиллз, когда ей было 16. Джаред "пристально наблюдал за ней", затем уточнил у Лоры возраст и попросил номер телефона. Между ними завязалась переписка, а в 2009-м девушка посетила его дом, где музыкант "дразнил" ее и "флиртовал". Ла Рю заявила, что во время другого визита Лето вышел из комнаты полностью обнаженным.





Лора Ла Рю модель Он просто вышел, как будто это было нормально… Я подумала, что, может быть, это именно то, что делают взрослые мужчины.

Издание также опубликовало посты из соцсетей диджея из Лос-Анджелеса Элли Тейлз, в которых она также обвинила Джареда в домогательствах.

"Когда мне было 17, на меня напал и травмировал этот подонок... Он знал мой возраст, и ему было все равно. То, что он сделал, было хищническим, ужасающим и неприемлемым", – написала Элли.

При этом представитель актера опроверг все обвинения, назвав их ложными. В частности, по поводу истории с Ла Рю он заявил, что в переписке Лето с девушкой не было ничего "сексуального или неуместного". Кроме того, Лора якобы пыталась устроиться личным помощником Джареда, "что еще раз подчеркивает отсутствие чего-либо неуместного в их общении". Впрочем, сама девушка отрицает, что когда-либо претендовала на эту должность.

Вечерники для избранных?

Фото: legion-media.com/Collection Christophel

Предполагаемые жертвы также рассказали, что Джаред всегда приглашал на свои вечеринки молодых и обязательно привлекательных девушек. Если гостья хотела взять с собой подругу, то должна была прислать ее фото на согласование.

По словам источника, компания на подобных вечеринках состояла примерно из 60 очень молодых женщин и четырех или пяти мужчин. Цель мероприятия якобы заключалась в том, чтобы каким-то образом заставить девушек раздеться и поплавать в бассейне. При этом пострадавшие женщины утверждают, что музыкант всегда выглядел трезвым и все контролировал.

К слову, в СМИ ранее уже ходили слухи, что Лето любит девушек помоложе. В 2005 году об этом писала газета New York Post: журналисты обратили внимание, что в то время 34-летний музыкант встречался с актрисами, которым едва исполнилось 19, например с Эшли Олсен и Линдси Лохан. При этом издание уточняло: Джаред интересовался и совсем юными девушками в возрасте 16–17 лет.

Кроме того, в 2015 году режиссер Джеймс Ганн, известный по фильму "Стражи Галактики", выступил против Лето в своих соцсетях с аналогичными обвинениями. Правда, позже пост был удален.

