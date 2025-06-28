Суд Москвы арестовал одного из последователей блогера Лесли

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тверской суд Москвы по ходатайству столичного СК РФ арестовал Алексея Башина, одного из последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.), по делу о приставаниях к девушкам на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Как уточнила пресс-служба СК РФ по Москве, с ним провели ряд следственных действий и предъявили обвинение.

"Причастность обвиняемого к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела", – говорится в сообщении.

Ранее одного из последователей Лесли задержали в Тульской области. По его месту жительства был проведен обыск, где обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса блогера.

О ситуации с домогательствами стало известно 25 июня. Неизвестные мужчины подходили к женщинам на улицах Москвы и касались их в разных местах. Выяснилось, что эти случаи были частью тренинга Лесли. По словам одной из пострадавших, коуч продавал курсы, содержавшие советы насиловать девушек в туалетах, и предлагал своим ученикам прикасаться к незнакомкам под разными предлогами.

Позже сообщалось, что пострадавшие планируют обратиться в суд с коллективным иском. При этом сам Лесли заявил, что в России для него не будет никаких последствий, и обвинил девушек в "хайпе".

Спустя время СК возбудил уголовное дело против блогера по статье о склонении к совершению изнасилования. 27 июня суд назначил 15 суток административного ареста двум последователям блогера за домогательства.

