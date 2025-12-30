Более 17 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Самозапрет на кредиты действует у 17,3 миллиона россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро.

В целом в текущем году граждане подали 20 миллионов заявлений на оформление самозапрета и еще 1,6 миллиона – на его снятие. Таким образом, 8% россиян отменили ранее установленные ограничения.

Только за декабрь текущего года к самозапрету присоединились 1,2 миллиона граждан. За месяц они направили 1,4 миллиона заявлений на его установку.

Наиболее популярным видом самозапрета является полный запрет на выдачу кредитов, на установку такого ограничения подано 18,2 миллиона заявок из 20 миллионов. На запрет только онлайн-кредитов в банках и микрофинансовых организациях пришлось 4,2% от общей массы или почти 838 тысяч заявок.

Больше всего самозапрет устанавливали граждане в возрасте от 35 до 45 лет – свыше 21% от всех заявлений. Также такой возможностью воспользовались лица 45–55 лет (19,7%), граждане в возрасте 55–65 лет (18,9%) и свыше 65 лет (18,1%). На молодежь до 25 лет пришлось 9,3% самозапретов.

Лидером по числу заявлений стала Москва – 1,8 миллиона москвичей решили установить самозапрет на кредиты и еще почти 100 тысяч подали заявки на его снятие. В топ-5 регионов также вошли Подмосковье, Санкт-Петербург, Башкирия и Свердловская область.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который поэтапно ужесточает правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Например, с 1 апреля 2026 года размер переплаты по потребительским займам будет снижен с нынешних 130 до 100% годовых, а с 1 октября одно физическое лицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа, каждый из которых имеет полную стоимость свыше 200% годовых.

