05 февраля, 17:48Происшествия
Суд взыскал 15 млн руб с мужчины за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево
Фото: телеграм-канал "112"
Химкинский суд Московской области взыскал 15 миллионов рублей с Владимира Витикова, напавшего на ребенка в аэропорту Шереметьево в июне 2025 года. Об этом пишет ТАСС.
Эта сумма стала компенсацией затрат на лечение пострадавшего мальчика. Также родители ребенка подали еще один иск на 250 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, но суд оставил его без рассмотрения, передав в гражданское судопроизводство.
Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево. Витиков, летевший транзитом в Минск и находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и с силой бросил его на пол.
У мальчика выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Ребенок находился в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких.
Позже мужчину задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство. Затем у Витикова диагностировали шизофрению. В итоге суд решил направить его на принудительное лечение.