У пострадавшего в Шереметьево мальчика острейший период травмы

Фото: телеграм-канал "Мишонова"

Ребенок, который пострадал от действий незнакомца в аэропорту Шереметьево, продолжает находиться в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких. У него зафиксирован острейший период черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главного врача Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяну Шаповаленко.

При этом врачи не выявили у него серьезных повреждений головного мозга. По словам специалиста, прогноз по его восстановлению – спокойный.

"Мы специально выдерживаем эту паузу для того, чтобы дать возможность мозгу "отдохнуть". Он получает противоотечную терапию. Провели вчера (24 июня 2025 года. – Прим. ред.) магниторезонансную томографию головного мозга", – сказала врач.

Шаповаленко подчеркнула, что лечение тяжелой черепно-мозговой травмы является командной работой, в число которой входит большое количество специалистов. Она рассказала, что ребенка осмотрели неврологи, нейрохирурги и реаниматологи.

"С момента того, как приехала машина скорой помощи из Шереметьево, до того, как мальчик оказался уже на реанимационной койке, ему начала оказываться помощь, прошло не больше 5 минут", – отметила врач.

Она добавила, что состояние ребенка оценили в приемной и сразу направили в отделение реанимации.

Также специалист уточнила, что родители мальчика все еще находятся в шоке. Врачам удалось уговорить беременную мать поехать домой, с ребенком был отец.

Шаповаленко подчеркнула, что медики стараются подбодрит родителей и рассказать, что происходит. Когда у человека есть полная информация о своем ребенке, ему спокойнее, объяснила она.

"Мы занимаемся своим делом. <… > Это наша обычная работа", – заключила врач.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова говорила, что состояние пострадавшего стабильное. В ближайшее время врачи попробуют снять мальчика с аппарата искусственной вентиляции легких.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево 23 июня. Мужчина, летевший транзитом из Каира в Минск, в состоянии наркотического опьянения схватил ребенка и с силой бросил его на пол.

В результате произошедшего у мальчика выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа.

Напавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. В процессе допроса мужчина не смог дать объяснение своим действиям.

