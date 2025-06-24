Мать пострадавшего в Шереметьево мальчика в момент нападения отошла за коляской

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Мать мальчика, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, в момент происшествия отходила за коляской, которую хотела взять из багажа. Об этом отец ребенка Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим рассказал Москве 24.

Он сообщил, что приехал в гавань, чтобы встретить супругу и двоих детей. По его словам, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке семья решила приехать в Россию. Его жена с детьми прибыли в столицу транзитом через Афганистан.

По словам мужчины, в настоящее время состояние его ребенка оценивается как тяжелое. Он находится в Центре Рошаля в Красногорске.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево в понедельник, 23 июня. Летевший транзитом из Каира в Минск мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил ребенка и с силой бросил его на пол.

В результате произошедшего у мальчика выявлены открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Сейчас ребенок находится в медикаментозном сне на ИВЛ.

Напавшего на него мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, отец пострадавшего был признан потерпевшим. Известно, что у напавшего нашли наркотики.

