Детский омбудсмен Мишонова: состояние пострадавшего в Шереметьево мальчика стабильное

Фото: телеграм-канал SHOT

Состояние пострадавшего в Шереметьево мальчика стабильное, ребенок чувствует себя хорошо, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в телеграм-канале.

Детский омбудсмен отметила, что ухудшения состояния здоровья малыша не наблюдается. По ее словам, в ближайшее время врачи попробуют снять мальчика с аппарата искусственной вентиляции легких.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево 23 июня. Мужчина, летевший транзитом из Каира в Минск, в состоянии наркотического опьянения схватил ребенка и с силой бросил его на пол.

В результате произошедшего у мальчика выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Отец пострадавшего признан потерпевшим.

Также стало известно, что у нападавшего нашли наркотики. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. В процессе допроса мужчина не смог дать объяснение своим действиям. В настоящий момент следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства ЧП.