Детский омбудсмен Мишонова: состояние пострадавшего в Шереметьево мальчика стабильное

25 июня, 12:21Происшествия
Фото: телеграм-канал SHOT
Состояние пострадавшего в Шереметьево мальчика стабильное, ребенок чувствует себя хорошо, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в телеграм-канале.
Детский омбудсмен отметила, что ухудшения состояния здоровья малыша не наблюдается. По ее словам, в ближайшее время врачи попробуют снять мальчика с аппарата искусственной вентиляции легких.
Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево 23 июня. Мужчина, летевший транзитом из Каира в Минск, в состоянии наркотического опьянения схватил ребенка и с силой бросил его на пол.
В результате произошедшего у мальчика выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Отец пострадавшего признан потерпевшим.
Также стало известно, что у нападавшего нашли наркотики. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. В процессе допроса мужчина не смог дать объяснение своим действиям. В настоящий момент следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства ЧП.
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