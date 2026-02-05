Форма поиска по сайту

05 февраля, 17:05

Культура
Deadline: у брата Свинки Пеппы диагностирована умеренная тугоухость

Умеренная тугоухость диагностирована у брата Свинки Пеппы

Фото: www.dailymail.co.uk

У брата главной героини мультсериала "Свинка Пеппа" Джорджа обнаружили глухоту, сообщил журнал Deadline.

По его данным, этому посвящен новый специальный эпизод под названием "Потеря слуха", который выйдет 7 февраля.

В серии, которая впервые будет рассказана от лица самого Джорджа, мальчику диагностируют умеренную тугоухость. Герой начнет пользоваться слуховым аппаратом и с его помощью открывать для себя мир звуков – от плеска воды в лужах до мелодии фургона с мороженым. В адаптации к новым условиям ему будет помогать его старшая сестра Пеппа.

Для обеспечения точного и уважительного подхода к изображению персонажа с инвалидностью, Hasbro привлекла к работе Национальное общество глухих детей Великобритании и глухого сурдопереводчика Джоди Онсли, которая является первой глухой женщиной-регбисткой.

В мае 2025 года сообщалось, что у Пеппы родилась сестра по имени Эви. Уточнялось, что она появилась на свет в той же больнице, где родились дети принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

культура

