The Independent: у свинки Пеппы родилась сестра Эви

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У главной героини мультсериала "Свинка Пеппа" родилась сестра по имени Эви (в оригинале – Evie). Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на программу "Доброе утро, Британия".

Эви родилась в 05:34 утра в той же больнице, где появились дети принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Сейчас мать свинки Пеппы отдыхает. Папа Свин же на следующей неделе планирует дать "первое в жизни интервью".

При этом, по информации СМИ, новый персонаж появится на экране лишь осенью.

О том, что мать Пеппы беременна третьим поросенком, стало известно в эпизоде, который показали в американский День матери, 30 марта. В СМИ отмечали, что в семье мультперсонажей случится пополнение спустя 21 год.

В прошлом году мультсериалу исполнилось 20 лет, поэтому его создатели Марк Бейкер и Невилл Эстли решили привнести "совершенно новую динамику" в него. Отмечалось, что Пеппа, как и любой четырехлетний ребенок, будет испытывать в связи с рождением сестры все эмоции – радость, ревность, волнение и растерянность.