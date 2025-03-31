"Чебурашка-2" появится в прокате 1 января 2026 года

Фото: кадр из фильма "Чебурашка-2"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – Телеканал "Россия 1", "Союзмультфильм", START, Телеканал СТС, Yellow, Black&White

Сиквел семейного фильма "Чебурашка" выйдет в прокат 1 января следующего года. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы кинокомпании "Централ Партнершип".

"Новый фильм о приключениях уже полюбившихся героев и новых персонажей выйдет на экраны кинотеатров в новогодние каникулы", – говорится в сообщении.

По сюжету новой кинокартины Чебурашка уже около года живет с Геной и до сих пор привыкает к жизни среди людей. Последний пытается перевоспитать главного героя, но тот не слушается. Чрезмерная увлеченность приключениями приводит Чебурашку и других персонажей – Гришу и Соню – в лес, где они теряются.

Во втором фильме вновь принимают участие советский и российский актер Сергей Гармаш, народная артистка России Елена Яковлева и другие актеры. Режиссером кинокартины стал Дмитрий Дьяченко.

Кроме того, "Союзмультфильм" и продюсерская компания Yellow, Black&White уже опубликовали трейлер "Чебурашки-2".

Первая часть фильма вышла 1 января 2023 года. Кинокартина стала самой кассовой за всю историю российского проката, собрав более 6 миллиардов рублей.

