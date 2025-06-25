Создатели "Симпсонов" похоронили Мардж

Фото: кадр из мультсериала "Симпсоны"; режиссер – Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон, Марк Керклэнд; производство – Gracie Films

Фанатов потряс сюжетный поворот в финале мультсериала "Симпсоны". Об этом сообщает Daily Mail.

В завершающем эпизоде 36-го сезона под названием "Estranger Things" одна из сцен переносит зрителей на 35 лет вперед, где Лиза упоминает свою "покойную мать" Мардж, намекая на то, что она уже умерла. При этом Гомер попадает в дом престарелых во Флориде.

В одном из эпизодов Лиза читает письмо от Мардж, в котором та просит детей сохранить связь между собой. Барт и Лиза объединяются, чтобы найти отца, а Мардж смотрит за этим с облаков.

При этом конкретные обстоятельства смерти Мардж остались невыясненными, зрители считают, что она умерла до 70 лет.

Из-за этого пользователи соцсетей выразили возмущение и удивление.

"Что это я слышу, что Мардж Симпсон больше нет?" – написали они.

По словам фанатов мультсериала, Мардж всегда была центральным персонажем и символом стабильности в "Симпсонах".

Ранее археологи обнаружили в египетской гробнице, которой около трех тысяч лет, портрет дочери верховного жреца Эль-Ашмунейна по имени Тади Ист, которая схожа с персонажем мультсериала "Симпсоны" Мардж. Находка была сделана на древнем кладбище в городе Минья, расположенном на западном берегу Нила. По мнению экспертов, захоронение датировано примерно 1186–1069 годами до нашей эры.

