Independent: археологи нашли в египетской гробнице портрет Мардж Симпсон

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Археологи обнаружили в египетской гробнице, которой около трех тысяч лет, портрет дочери верховного жреца Эль-Ашмунейна по имени Тади Ист, которая схожа с персонажем мультсериала "Симпсоны" Мардж Симпсон, передает Independent.

Находка была сделана на древнем кладбище в городе Минья, расположенном на западном берегу Нила. По мнению экспертов, захоронение датировано примерно 1186–1069 годами до нашей эры и относится к "Новому царству, 20-й династии".

Кроме того, рядом с портретом были найдены украшения, амулеты и каменные и деревянные гробы, уточнили в министерстве туризма и древностей Египта. В свою очередь, интернет-пользователи пошутили, что древние египтяне предсказали "Симпсонов".

Ранее неподалеку от Акрополя во время коммунальных работ была обнаружена древняя статуя, изображающая обнаженного мужчину. Статую без головы, которая напоминает тип Гермеса Людовизи, нашли в яме, вырытой в рамках мониторинга работ по установке газопровода.

Ее передали в лабораторию по консервации после фиксации находки. Такое решение принял департамент древностей Афин. Предполагается, что в дальнейшем ее могут выставить на всеобщее обозрение.

