Суд Калининграда приговорил мужчину к 13 годам колонии за контрабанду наркотиков

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калининградской области"

Калининградский областной суд приговорил жителя Подмосковья к 13 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2025 года мужчина незаконно перевез через таможенную границу более 40 килограммов гашиша. Наркотическое средство было спрятано в бензобаке автомобиля.

Запрещенные вещества нашли и изъяли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Прокуратура уточнила, что у осужденного были соучастники, которые находятся за пределами РФ. Машина злоумышленника конфискована.

Ранее в подмосковных Мытищах полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 10 килограммов гашиша. Свертки обнаружили в автомобиле задержанных во время обыска. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков", фигуранты отправлены под стражу.