Российские таможенники пресекли ввоз 40 килограммов кокаина из Латинской Америки

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сотрудники ФТС России и таможенники Северо-Запада пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Стоимость изъятого незаконного оборота оценивается в 600 миллионов рублей. Запрещенные вещества были спрятаны в технологических полостях контейнера, который был доставлен грузовым морским судном.

В ведомстве рассказали, что контейнер просканировали инспекционно-досмотровым комплексом, а также досмотрели служебными собаками. В результате были найдены 40 брикетов с порошком и кристаллами белого цвета.

Отмечается, что выявить поставку удалось благодаря сработавшей системе управления рисками и принятыми мерами таможенного контроля. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее российские и белорусские таможенники совместно с правоохранителями и спецслужбами пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая организовала поставку в Россию гашиша в особо крупном размере.

Запрещенные вещества массой более 135 килограммов были вывезены из стран Евросоюза транзитом через Белоруссию с помощью грузовиков, в которых были оборудованы высокотехнологичные тайники. Фура, в которой провозили гашиш, задержана. Стоимость продукции на "черном рынке" составляет более 400 миллионов рублей.

