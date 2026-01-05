Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 14:50

Происшествия

Российские таможенники пресекли ввоз 40 килограммов кокаина из Латинской Америки

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сотрудники ФТС России и таможенники Северо-Запада пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Стоимость изъятого незаконного оборота оценивается в 600 миллионов рублей. Запрещенные вещества были спрятаны в технологических полостях контейнера, который был доставлен грузовым морским судном.

В ведомстве рассказали, что контейнер просканировали инспекционно-досмотровым комплексом, а также досмотрели служебными собаками. В результате были найдены 40 брикетов с порошком и кристаллами белого цвета.

Отмечается, что выявить поставку удалось благодаря сработавшей системе управления рисками и принятыми мерами таможенного контроля. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее российские и белорусские таможенники совместно с правоохранителями и спецслужбами пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая организовала поставку в Россию гашиша в особо крупном размере.

Запрещенные вещества массой более 135 килограммов были вывезены из стран Евросоюза транзитом через Белоруссию с помощью грузовиков, в которых были оборудованы высокотехнологичные тайники. Фура, в которой провозили гашиш, задержана. Стоимость продукции на "черном рынке" составляет более 400 миллионов рублей.

Читайте также


происшествия

Главное

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика