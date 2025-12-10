Подозреваемого в краже 12 лошадей и хранении наркотиков задержали в Тыве

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Тыва"

В Кызылском районе задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже 12 лошадей и хранении наркотических веществ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеграм-канал МВД России по Республике Тыва.

Правоохранители в рамках оперативно-разыскных мероприятий установили местонахождение как злоумышленника, так и похищенных животных, отметили в ведомстве.

Украденных лошадей вернули хозяину. При обыске в доме подозреваемого правоохранители нашли марихуану весом свыше 700 граммов. Он признался, что наркотики использовал для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ за незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

