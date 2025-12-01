Форма поиска по сайту

01 декабря, 16:57

Происшествия

Жителя Владимира будут судить за выращивание галлюциногенных грибов

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Владимирской области"

Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя, который выращивал в своем доме галлюциногенные грибы. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, фигурант, будучи потребителем наркотических средств, столкнулся с депрессией, с которой пытался справиться, обратившись к психологу. Однако, не получив существенного результата от работы со специалистом, мужчина решил лечиться самостоятельно при помощи псилоцибиновых грибов. При этом фигурант осознавал, что их свободный оборот запрещен на территории России.

Отмечается, что за три месяца мужчина вырастил не менее 51 плодового тела грибов. Заместитель прокурора Владимира утвердил обвинение в отношении фигуранта по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса России ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры").

Дело направлено в суд для рассмотрения. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее полицейские изъяли почти пять килограммов наркотиков у жителя Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Правоохранители проверили дом, где был зарегистрирован фигурант, и квартиру, где он проживал. Там полицейские обнаружили и изъяли 13 кустов марихуаны, пластиковые контейнеры с измельченным растительным веществом зелено-коричневого цвета, лампу, вытяжку, вентилятор, весы, канистры с удобрением, воздушный фильтр и упаковочные материалы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Фигуранта взяли под стражу.

Происшествия

