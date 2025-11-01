Жительница Новосибирска осуждена за передачу наркотиков поцелуем в суде

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кировский суд Новосибирска назначил женщине 10 лет и 1 месяц колонии общего режима за попытку передачи через поцелуй наркотиков в суде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Из судебных материалов следует, что женщина вместе с неустановленным лицом договорилась в одном из мессенджеров о покупке наркотиков. В сентябре прошлого года она приехала к Кировскому суду Новосибирска, спрятала запрещенные средства во рту и проследовала в одно из помещений.

Когда в суд в сопровождении конвоя привезли ее сожителя, женщина приблизилась к мужчине и, поцеловав в губы, попыталась передать наркотики. Однако противоправные действия злоумышленницы не были доведены до конца, так как их пресек сотрудник службы судебных приставов.

Запрещенные вещества были изъяты. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. Во время патрулирования Совхозной улицы сотрудники Росгвардии обратили внимание, что злоумышленник попытался скрыться при их появлении.

Во время беседы с правоохранителями 45-летний приезжий выбросил под служебную машину сверток с неизвестным веществом. В результате мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Спустя время злоумышленник рассказал, что внутри свертка были наркотики.

