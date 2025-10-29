Полицейские задержали мужчину с наркотиками на юге Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на юге столицы молодого человека, у которого при себе оказались наркотики. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного мужчину во время патрулирования территории. При проверке документов 21-летний приезжий заметно нервничал, поэтому его решили досмотреть.

При нем нашли 69 свертков с неизвестным веществом. Согласно проведенной экспертизе, в части изъятого обнаружен героин массой свыше 2 граммов. Остальные свертки направлены на экспертизу.

Кроме того, полицейские нашли и изъяли еще свыше 30 свертков, которые подозреваемый спрятал при помощи тайников-закладок. Содержимое этих улик также направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков"). Мужчину заключили под стражу.

Ранее на юге города задержали двух распространителей рекламы наркотиков. Пресечь незаконную деятельность удалось при помощи дружинников.

Запрещенная реклама размещалась на нескольких домах на Пролетарском проспекте и Кантемировской улице, поэтому дружинники опросили местных жителей и узнали время, когда примерно появляются злоумышленники. Задержанным грозят штрафы за пропаганду наркотиков.

