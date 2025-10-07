На юге столицы поймали двух распространителей наркорекламы

Фото: 123RF/sasun1990

На юге Москвы задержали двух распространителей рекламы наркотиков, сообщает телеграм-канал ГКУ "Московская безопасность".

Новый подход к борьбе с подобной рекламой стартовал в Южном округе. Теперь дружинники помогают полиции найти тех, кто ее оставляет.

"На Пролетарском проспекте и Кантемировской улице нашли 17 домов с запрещенной рекламой. Наши коллеги опросили местных жителей, выяснили, когда выходят "ночные художники", и передали данные в полицию", – говорится в сообщении.

Все надписи уже закрасили. Схему распространят и на другие округа. Задержанным грозят штрафы за пропаганду наркотиков.

Ранее полиция Мордовии задержала двоих студентов из Москвы после попытки сбыть 2 килограмма мефедрона. В отношении молодых людей заведено уголовное дело.

Студенты приехали на арендованном автомобиле. Они расфасовали наркотики по сверткам и, взяв часть из них, направились на машине в лесной массив. Пакеты с запрещенным веществом злоумышленники спрятали в подкрылках авто.