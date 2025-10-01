Бразильянка попыталась провезти внутри себя кокаин в Россию

Фото: телеграм-канал "ФТС России"

Жительницу Бразилии, прибывшую из Дубая, задержали в аэропорту Домодедово после попытки провезти кокаин, сообщает RT со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

При досмотре сотрудники обнаружили два презерватива в порошкообразным веществом внутри. Один из них находился в нижнем белье 22-летней бразильянки, а второй она скрыла "внутриполостным способом".

Товар женщина привезла по просьбе неизвестного мужчины, который пообещал ей денежное вознаграждение. Как выяснилось, при себе у нее было 250 граммов кокаина. Возбуждено уголовное дело, фигурантка заключена под стражу.

Ранее сотрудники ФТС и ФСБ выявили 820 килограммов кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию. Стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 12 миллиардов рублей. Заведено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.