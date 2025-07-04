Таможенники во Внуково пресекли контрабанду цепи из золота на 3 млн руб

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

В аэропорту Внуково пресечена контрабанда золотой цепи, стоимость которой составляет свыше 3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

46-летний гражданин РФ, который направлялся в ОАЭ, был остановлен во время выборочного контроля на "зеленом" коридоре. Во время опроса пассажир предъявил таможенникам золотую цепь, которая состояла из переплетенных между собой звеньев. Ее вес достигал 400 граммов.

Выяснилось, что украшение представляет собой лом драгоценного металла, выполненного из золотого сплава 916-й пробы. При этом цепь не является готовым ювелирным изделием. Сам мужчина объяснил, что вещь предназначена для личного пользования, а о необходимости ее декларирования он не знал.

В результате товар изъяли, а в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее сотрудники ФТС и ФСБ России пресекли незаконный вывоз в Литву через таможенный пост Чернышевское в Калининградской области более 48 килограммов янтаря, стоимость которого оценивается в 2,2 миллиона рублей. По предварительным данным, россиянин спрятал камни в газовом баллоне под машиной.

Специалисты провели расследование, в ходе которого удалось выявить сеть контрабандистов. У них изъяты свыше 2,5 тонны янтаря. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Гражданину России, который пытался вывезти из страны в Литву янтарь, грозит до 5 лет тюрьмы.

