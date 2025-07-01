Таможенники аэропорта Пулково изъяли у женщины колье за 2,5 млн руб

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники петербургского аэропорта Пулково изъяли у жительницы Ленинградской области незадекларированное жемчужное колье стоимостью 2,5 миллиона рублей, передает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, женщина прилетела в Россию из Таиланда. Дорогостоящее украшение обнаружили в ее ручной клади, а в багаже находились футляр от колье и бумажный сертификат о покупке на крупнейшей ювелирной фабрике азиатской страны.

Женщина рассказала, что документ был выдан на серьги, которые ее невестка носит в Таиланде. Колье было куплено в Санкт-Петербурге три года назад за 2 тысячи евро, объяснила она.

Специалисты провели экспертизу, результаты которой не подтвердили данную информацию. В заключении было указано, что новое полукилограммовое колье изготовлено из золота 750-й пробы. На нем также установлены вставки из бриллиантов и 443 культивированные жемчужины.

Ранее сочинские таможенники пресекли ввоз контрабанды ювелирных изделий из Дубая. По информации ФТС, в ручной клади россиянки, вернувшейся из ОАЭ, были обнаружены пустые коробки от изделий люксовых брендов, а в куртке был спрятан пакет с серьгами, браслетами и цепочками с логотипами известных брендов.

По результатам экспертизы украшения изготовлены из золота 750-й пробы с инкрустацией бриллиантами, ониксом и другими драгоценными камнями. Общая стоимость драгоценностей – около 32 миллионов рублей.