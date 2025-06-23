Таможенники в Сочи пресекли ввоз драгоценностей из Дубая на 32 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сочинские таможенники пресекли ввоз контрабанды ювелирных изделий из Дубая, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

По информации ФТС, 34-летняя россиянка, вернувшаяся из ОАЭ, проходила таможенный контроль через "зеленый коридор" и заявляла об отсутствии товаров для декларирования. В ручной клади были обнаружены пустые коробки от изделий люксовых брендов, а в куртке был спрятан пакет с серьгами, браслетами и цепочками с логотипами известных брендов.

По данным службы, особую ценность представлял ограненный алмаз весом 2 карата. Его спрятали в носок.

Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота 750 пробы с инкрустацией бриллиантами, ониксом и другими драгоценными камнями. Общая стоимость драгоценностей около 32 миллиона рублей.

Задержанная женщина утверждала, что она приобрела изделия на дубайском рынке, не зная их реальной стоимости, а коробки и камень получила от незнакомых людей. Возбужденно уголовное дело. Женщине грозит лишение свободны сроком до 5 лет или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее из ОАЭ пытались провести человеческие волосы. Волгоградские таможенники обнаружили более 40 килограммов волос в чемоданах иностранки. Стоимость товара оценивается 4,3 миллиона рублей. Иностранка пояснила, что перевозила волосы по договоренности для салона красоты и не знала, что товар нужно декларировать.