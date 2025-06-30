Сотрудники ФТС и ФСБ РФ пресекли незаконный вывоз в Литву более 48 кг янтаря

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли незаконный вывоз в Литву более 48 килограммов янтаря, стоимость которого оценивается в 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ФТС.

По данным ведомства, гражданин России пытался провезти янтарь через таможенный пост Чернышевское в Калининградской области. Для этого злоумышленник спрятал камни в газовом баллоне под машиной.

Специалисты определили, что изъятые у россиянина предметы – обработанный и необработанный янтарь, а также заготовки из него. В результате было проведено расследование, в ходе которого удалось выявить сеть контрабандистов. У них изъяты свыше 2,5 тонны янтаря.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Гражданину России, который пытался вывезти из страны в Литву янтарь, грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее таможенники в Сочи пресекли ввоз контрабанды ювелирных изделий из Дубая. По данным ФТС, 34-летняя россиянка, вернувшаяся из ОАЭ, проходила таможенный контроль через "зеленый коридор" и заявляла об отсутствии товаров для декларирования.

Однако в ее ручной клади были обнаружены пустые коробки от изделий люксовых брендов, а в куртке был спрятан пакет с серьгами, браслетами и цепочками с их логотипами. Особую ценность представлял ограненный алмаз весом 2 карата. Общая стоимость драгоценностей составила почти 32 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.