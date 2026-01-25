Российские банки перейдут на единый QR-код для всех переводов с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские банки начнут использовать единый QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина.

"В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде", – говорится в документе.

Там отмечается, что мера позволит улучшить клиентский опыт и предоставить гражданам возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты. Кроме того, развитие платежного рынка и альтернативных картам способов оплаты сформируют условия для снижения объемов карточных платежей и выравняют транзакционные издержки торгово-сервисных предприятий.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что за первые недели 2026 года российские банки временно заблокировали 2–3 миллиона карт и счетов физлиц. Это число составило 1–2% от всех активных клиентов финансовых организаций.

В свою очередь, Центробанк России опроверг данную информацию, указав, что с 1 по 19 января получил 7 431 обращение граждан в связи с блокировкой карт. Количество подобных обращений оказалось вдвое меньше обычного.

