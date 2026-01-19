Форма поиска по сайту

19 января, 17:55

Экономика

ЦБ предложил запретить изготовление похожих на банкноты предметов

Фото: depositphotos/mars58

Центробанк России выступил с инициативой о введении запрета на производство и реализацию предметов, которые внешне напоминают российские банкноты, а также административной ответственности за это, следует из заявления пресс-службы регулятора, которое приводит РИА Новости.

Уточняется, что ограничения будут распространяться на изделия, схожие не только с купюрами, но и монетами. Причем в числе критериев значатся в том числе геометрические параметры.

Проект предложений Банка России уже передан на рассмотрение в заинтересованные министерства и ведомства.

МВД ранее выяснило, что мошенники в России чаще всего подделывают купюры номиналом 1 000 рублей.

Как пояснили в ведомстве, простую подделку можно распознать, намочив купюру, поскольку злоумышленники чаще всего используют клей для внедрения металлизированной полосы. Однако современные полиграфические производства позволяют создавать фальшивые купюры, почти неотличимые от настоящих банкнот.

В связи с этим министерство рекомендовало гражданам получать наличные только в банках, где купюры проверяют специальным оборудованием. В случае обнаружения поддельной банкноты ее необходимо сдать в отдел полиции или отнести на экспертизу в любой банк.

