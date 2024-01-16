Россиян предупредили о мошенничестве с новыми банкнотами

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В период ввода в оборот новых купюр зачастую активизируются мошенники, пишет "Прайм" со ссылкой на финансиста Мери Валишвили.

Она рассказала, что новые купюры вводятся в оборот постепенно, в связи с чем в отдельных случаях из-за обновления банковской инфраструктуры банкоматы могут их не принимать.

"Безусловно, это займет немного больше времени, но оператор в банке точно не откажет в приеме купюр", – поделилась эксперт.

По словам Валишвили, новые купюры также могут не принимать в некоторых магазинах. В качестве причины финансист назвала человеческий фактор – кассир может быть не знаком с новым дизайном купюр и опасаться подделок.

Как правило, во время выпуска купюр активизируются мошенники, которые убеждают своих жертв, что банкноты следует проверить на подлинность. Аферисты предоставляют ссылку на соответствующее приложение, которое по факту оказывается шпионской программой, уточнила Валишвили.

Ранее стало известно, что мошенники создали новую схему по вымогательству денег, задействуя искусственный интеллект для генерации голосовых сообщений знакомых и друзей. В МВД уточнили, что сперва аферисты взламывают аккаунты в Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосов.

"Техно": мошенники стали подделывать голосовые сообщения пользователей в Сети