Мошенники чаще всего подделывают купюры в 1 тысячу рублей

Фото: 123RF/ruslan117

Мошенники в России чаще всего подделывают купюры номиналом 1000 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

В ведомстве отметили, что простую подделку можно распознать, намочив купюру, так как злоумышленники чаще всего используют клей для внедрения металлизированной полосы. Однако современные полиграфические производства позволяют производить фальшивые купюры почти неотличимые от настоящих банкнот.

В МВД рекомендуют гражданам получать наличные только в банках, где купюры проверяют специальным оборудованием. Ознакомиться с наглядным иллюстрированным списком признаков подлинности денежных купюр можно на сайте Центробанка РФ.

В случае обнаружения поддельной банкноты, ее необходимо сдать в отдел полиции или отнести на экспертизу в любой банк.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что выпуск новых пятитысячных купюр позволит усилить уровень защиты от подделок. В условиях развития технологий мошенники постоянно совершенствуют свои методы подделки денег, поэтому Центробанку необходимо быть на шаг впереди и регулярно обновлять средства защиты банкнот. Кроме того, это естественный процесс обновления денежного оборота: старые купюры изнашиваются, пачкаются и требуют замены.