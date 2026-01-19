Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 05:12

Экономика
Главная / Новости /

"Коммерсант": банки в РФ заблокировали миллионы карт с начала года

Российские банки заблокировали миллионы карт с начала 2026 года – СМИ

Фото: depositphotos/samsonovs

Банки в России временно заблокировали порядка 2–3 миллионов карт и счетов физлиц за первые недели 2026 года в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом пишет "Коммерсант".

Уточняется, что в предыдущие месяцы банкам удавалось блокировать в среднем около 330 тысяч карт и счетов. Резкий рост блокировок связан с новыми требованиями по 161-ФЗ, которые вступили в силу 1 января и расширили перечень признаков подозрительных операций.

Эксперты выделяют еще одну причину увеличения блокировок – автоматизацию антифрод-систем. Алгоритмы теперь реагируют не только на переводы между физлицами, но и на покупки на маркетплейсах или частые пополнения счетов. Это увеличивает погрешность, однако позволяет банкам не пропускать потенциально мошеннические транзакции.

Ранее Минфин России предложил запретить госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами, если расчеты по ней превышают 5 миллионов рублей за сделку или если совокупный размер всех сделок за месяц больше или равен 50 миллионам.

Российские банки также хотят обязать отчитываться о снятии наличных с использованием банкоматов без согласия клиента. Под этими операциями понимается выдача наличных без согласия человека или с его согласием, полученным под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

Россиян призвали установить самозапрет на кредиты для защиты от мошенников

Читайте также


экономика

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика