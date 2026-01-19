"Коммерсант": банки в РФ заблокировали миллионы карт с начала года

Фото: depositphotos/samsonovs

Банки в России временно заблокировали порядка 2–3 миллионов карт и счетов физлиц за первые недели 2026 года в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом пишет "Коммерсант".

Уточняется, что в предыдущие месяцы банкам удавалось блокировать в среднем около 330 тысяч карт и счетов. Резкий рост блокировок связан с новыми требованиями по 161-ФЗ, которые вступили в силу 1 января и расширили перечень признаков подозрительных операций.

Эксперты выделяют еще одну причину увеличения блокировок – автоматизацию антифрод-систем. Алгоритмы теперь реагируют не только на переводы между физлицами, но и на покупки на маркетплейсах или частые пополнения счетов. Это увеличивает погрешность, однако позволяет банкам не пропускать потенциально мошеннические транзакции.

Ранее Минфин России предложил запретить госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами, если расчеты по ней превышают 5 миллионов рублей за сделку или если совокупный размер всех сделок за месяц больше или равен 50 миллионам.

Российские банки также хотят обязать отчитываться о снятии наличных с использованием банкоматов без согласия клиента. Под этими операциями понимается выдача наличных без согласия человека или с его согласием, полученным под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.