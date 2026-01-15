В России могут запретить крупные сделки с наличными между физлицами и юрлицами

Фото: 123RF.com/sayfutdinov

Минфин России предложил запретить госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами, если расчеты по ней превышают 5 миллионов рублей за сделку или если совокупный размер всех сделок за месяц больше или равен 50 миллионам. Об этом сообщает "Интерфакс".

Законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК), а также в закон "О государственной регистрации недвижимости". Документ направлен в Центробанк, Росфинмониторинг и Росреестр, рассказал источник агентства. Инициатива подготовлена в соответствии с планом мероприятий по обелению отдельных секторов экономики.

Согласно ГК, некоторые сделки подлежат госрегистрации, запись о них вносится в Росреестр. К ним относятся сделки с недвижимостью и по продаже предприятий, а также договоры аренды зданий и земельных участков на срок не менее года.

В настоящее время нет ограничений по расчету за наличные между физлицами и юрлицами, из-за чего в оборот могут попадать деньги с неизвестным происхождением. Проект закона направлен на ограничение введения таких средств в безналичный оборот, указано в пояснительной записке.

Путин поставил правительству и регионам на 2026 год задачу по обелению российской экономики. Это предполагает развитие прозрачной и конкурентной деловой среды. Обеление рынка даст предпринимателям новые возможности для развития, а государству и обществу – увеличение поступлений в бюджет.