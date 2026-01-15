Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 18:51

Экономика

В России могут запретить крупные сделки с наличными между физлицами и юрлицами

Фото: 123RF.com/sayfutdinov

Минфин России предложил запретить госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами, если расчеты по ней превышают 5 миллионов рублей за сделку или если совокупный размер всех сделок за месяц больше или равен 50 миллионам. Об этом сообщает "Интерфакс".

Законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК), а также в закон "О государственной регистрации недвижимости". Документ направлен в Центробанк, Росфинмониторинг и Росреестр, рассказал источник агентства. Инициатива подготовлена в соответствии с планом мероприятий по обелению отдельных секторов экономики.

Согласно ГК, некоторые сделки подлежат госрегистрации, запись о них вносится в Росреестр. К ним относятся сделки с недвижимостью и по продаже предприятий, а также договоры аренды зданий и земельных участков на срок не менее года.

В настоящее время нет ограничений по расчету за наличные между физлицами и юрлицами, из-за чего в оборот могут попадать деньги с неизвестным происхождением. Проект закона направлен на ограничение введения таких средств в безналичный оборот, указано в пояснительной записке.

Путин поставил правительству и регионам на 2026 год задачу по обелению российской экономики. Это предполагает развитие прозрачной и конкурентной деловой среды. Обеление рынка даст предпринимателям новые возможности для развития, а государству и обществу – увеличение поступлений в бюджет.

"Деньги 24": банки РФ усилили контроль за переводами физлиц для борьбы с мошенниками

Читайте также


экономика

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика