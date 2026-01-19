Центробанк опроверг массовую блокировку карт россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России опроверг информацию о якобы массовых блокировках карт россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что за первые недели 2026 года российские банки временно заблокировали 2–3 миллиона карт и счетов физлиц. Это число составило 1–2% от всех активных клиентов финансовых организаций, уточнялось в публикациях.

ЦБ не согласился с этими оценками и сообщил, что с 1 по 19 января получил 7 431 обращение граждан в связи с блокировкой карт. Количество подобных обращений оказалось вдвое меньше обычного.

До этого специалисты рассказывали, что клиенты российских банков стали сталкиваться с блокировкой карт после переводов между своими счетами. Уточнялось, что это происходит из-за проверки операций на признаки мошенничества.

В ЦБ в ответ на это уточняли, что участники финансового рынка должны приостанавливать подозрительные переводы, а не блокировать счета.

