19 марта, 21:31

Происшествия

Собака напала на ребенка на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Собака напала на ребенка на востоке Москвы. Мальчик 2021 года рождения госпитализирован, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Суздальской. Животное находилось без присмотра хозяина. По данным Агентства "Москва", собака была агрессивной – она бросалась на прохожих. Прибывшие полицейские были вынуждены ликвидировать ее.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Перовская межрайонная прокуратура взяла выяснение обстоятельств произошедшего под контроль.

Следователи столичного СК осматривают место происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения. Также они проводят допросы и намерены назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее три добермана напали на молодую женщину во Владивостоке. Собаки были без поводков и намордников. У пострадавшей осталась рваная рана на ноге.

происшествияживотныегород

