20 февраля, 16:47

Происшествия

Три добермана искусали молодую женщину во Владивостоке

Фото: 123RF.com/george230174

Во Владивостоке три добермана напали на молодую женщину. Об этом рассказала мать пострадавшей Наталья телеканалу "360".

По словам Натальи, ее дочь гуляла со своим цвергпинчером и говорила с матерью по телефону, когда к ней подбежали собаки. Доберманы были не на поводках и без намордников. По телефону Наталья услышала крик дочери, после чего связь оборвалась.

Когда женщине удалось дозвониться до дочери, та рассказала, что ее покусали доберманы. На помощь девушке пришла молодая пара, находившаяся недалеко. Позже появилась и сама хозяйка набросившихся на девушку собак.

"Она (хозяйка собак. – Прим. ред.) не подбежала и говорит: "Вы что кричите, они же у меня маленькие". Дочь задрала штанину, показала – у нее кровь на ноге. Женщина сказала: "Я сейчас принесу вам деньги", – рассказала мать пострадавшей.

Наталья добавила, что у дочери на ноге рваная рана, девушка в настоящее время находится под наблюдением врачей. А ее собака не пострадала.

Муж девушки находился в рейсе и не смог приехать сразу, поэтому обратился за помощью к брату. Однако, прибыв по адресу, мужчина не обнаружил хозяйку доберманов дома.

Дочь Натальи, будучи собачницей, заявила, что испытывает жалость и не может решиться на подачу заявления в Следственный комитет, опасаясь, что собак могут усыпить.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак в Усть-Лабинске. В результате нападения бродячих собак на подростков последним понадобилась помощь врачей. Ход расследования дела поставлен на контроль в краевом следственном управлении.

происшествияживотныерегионы

