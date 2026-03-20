Новости

Новости

00:16

Общество

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, который завершает священный месяц Рамадан. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама", – заявил Путин.

Президент добавил, что мусульмане РФ с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу.

Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи и воспитание молодежи, подчеркнул Путин. Они развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание реализации патриотических, образовательных и гуманитарных инициатив.

"И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость родины, оказывают поддержку родным и близким героев", – заключил российский лидер.

Молитвы пройдут в московских мечетях в пятницу, 20 марта, в честь праздника Ураза-байрам. Праздничное богослужение будет проходить с 07:00 в Московской cоборной мечети.

В это же время начнется праздничный намаз в Исторической мечети и Мемориальной мечети. Также молитва пройдет на дополнительной площадке в Центре технических видов спорта в Печатниках.

властьрелигияобщество

