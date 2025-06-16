Патриарх Кирилл назвал провокацией призывы к конфликту с мусульманами

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал провокацией призывы к борьбе с мусульманами под предлогом защиты русской культуры. Об этом сообщает МК со ссылкой на стенограмму выступления патриарха на собрании духовенства Калининградской митрополии.

Таким образом глава Русской православной церкви прокомментировал высказывания схиигумена Гавриила (Виноградова), бывшего начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря. Тот в своих проповедях допускал негативные высказывания в адрес мусульман и других религий.

Как отметил патриарх, добрые отношения между конфессиями являются важным фактором единства народа. В связи с этим он призвал "гнать прочь" тех, кто сеет рознь между православными и мусульманами.

"Когда православные и мусульмане вместе с оружием в руках защищают страну <...> в такое время разжигать конфликт могут либо безумцы, либо люди со злыми намерениями", – подчеркнул патриарх Кирилл.

Как добавил предстоятель РПЦ, Россия демонстрирует уникальный пример мирного сосуществования православия и ислама.

Ранее Владимир Путин назвал патриарха Кирилла одним из первых защитников Отечества и православной веры. По словам президента, Русская православная церковь многократно, на протяжении всей истории показывала, что она всегда со своим народом. Настрой патриарха "передается не только священнослужителям, но и всему народу ", заключил российский лидер.