Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Соответствующее письмо президента размещено на сайте Кремля.

"Этот праздник <...> служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами", – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что мусульманские организации активно участвуют в жизни России, уделяют внимание воспитанию молодого поколения и укреплению семейных ценностей в стране. По словам президента, глубокого признания заслуживает деятельность мусульман, направленная на поддержку защитников Отечества и их семей.

В пятницу, 6 июня, мусульмане отмечают Ид аль-Адха, который также известен как Курбан-байрам. Это один из важнейших праздников в исламе. Мусульмане со всего мира отмечают его на протяжении нескольких дней.

В арабских странах Курбан-байрам длится не менее пяти дней, в других государствах – не менее трех дней. В этот период верующие молятся, посещают родных и раздают милостыню. Также в первый день традиционно совершаются жертвоприношения.