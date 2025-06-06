Мусульмане отметят праздник Курбан-байрам 6 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мусульмане в пятницу, 6 июня, отмечают Ид аль-Адха, который также известен как Курбан-байрам. Это один из важнейших праздников в исламе, сообщает ТАСС.

История Курбан-байрама восходит к кораническому повествованию о пророке Ибрахиме (Аврааме), который проявил покорность Аллаху, согласившись принести сына в жертву. В последний момент Аллах заменил жертву на барана, что стало символом милосердия и веры.

Мусульмане со всего мира отмечают праздник на протяжении нескольких дней. Например, в арабских странах Курбан-байрам длится не менее пяти дней, в других государствах – не менее трех дней.

В этот период верующие молятся, посещают родных и раздают милостыню. Также в первый день традиционно совершаются жертвоприношения.

В Московской области для проведения праздничных молитв уже подготовлено более 40 площадок и 12 мест для обрядов жертвоприношения.

Председатель Духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Рушан Аббясов отметил важность проведения обрядов в специально отведенных зонах, например на ферме или бойне. Он напомнил, что совершать такие ритуалы строго запрещено во дворах или на детских площадках.