В Подмосковье для молитв на Курбан-байрам подготовили свыше 40 площадок

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Свыше 40 площадок для проведения праздничных молитв в честь Курбан-байрама и 12 мест для обрядов жертвоприношения подготовлены в Подмосковье, рассказал председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.

"Мы просим наших единоверцев, чтобы они оставались в своих городах и совершали молитвы, подготовленные для этих площадок", – цитирует его Агентство "Москва".

Также Аббясов подчеркнул важность проведения обрядов жертвоприношения в специально отведенных зонах, например на ферме или бойне. При этом муфтий уточнил, что во дворах или на детских площадках такие ритуалы строго запрещается совершать.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве за прошедший год полностью завершили работы по реставрации на пяти объектах религиозного назначения. В их число вошел храм Святителя Николая Чудотворца в Новом Ваганькове на Трех Горах.