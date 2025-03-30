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Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Поздравительная телеграмма президента была опубликована на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).

"Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию", – отметил Путин.

По словам главы государства, российские мусульмане бережно относятся к богатому духовному и историческому наследию предков, чтут традиции и приобщают к ним подрастающее поколение.

Отдельно президент выразил слова уважения за вклад мусульманских организаций в развитие общественной и культурной жизни РФ, в реализацию востребованных образовательных, благотворительных и патриотических инициатив.

"И конечно, особо отмечу действенную помощь, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. Желаю вам доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях", – заключил Путин.

Праздник Ураза-байрам, один из двух важнейших праздников ислама, начнется в Москве 30 марта и продлится три дня. Мероприятия пройдут не только в местах традиционного проведения праздников, но и на специально выделяемых правительством Москвы временных площадках.

В перечень временных мест вошли зона на территории ПКиО "Сокольники", Фестивальная площадь и территория Центра технических видов спорта "Москва".