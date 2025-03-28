Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Москве 30 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мусульманский праздник Ураза-байрам, один из двух важнейших праздников ислама, начнется в Москве 30 марта и продлится три дня. Праздничное богослужение из Московской Соборной мечети будет транслироваться с 09:00 на телеканале "Россия 1".

Прямая трансляция богослужения из подмосковной Ногинской Соборной мечети будет транслироваться с 07:00 на телеканале "360". Для удобства верующих также будут организованы трансляции на официальных информационных ресурсах религиозных организаций и в социальных сетях.

Кроме того, мероприятия пройдут не только в местах традиционного проведения праздников, но на специально выделяемых правительством Москвы временных площадках. В перечень временных мест вошли зона на территории ПКиО "Сокольники", Фестивальная площадь и территория Центра технических видов спорта "Москва".

Взаимоуважение и хорошие отношения мусульман и христиан России способствуют укреплению единства народа страны, заявлял ранее Владимир Путин. Глава государства выразил уверенность в том, что достичь прочного межконфессионального мира в РФ удалось именно благодаря работе священнослужителей. Путин отмечал, что в стране уважают Коран и религиозные чувства мусульман.

