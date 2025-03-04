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04 марта, 13:13

Политика

Песков не смог ответить на вопрос, соблюдает ли Путин Великий пост

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, держит ли пост Владимир Путин. Он заявил на брифинге, что ему нужно уточнить эту информацию.

В этом году Великий пост продлится почти 50 дней – в период с 3 марта по 19 апреля.

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о невозможности его соблюдения для людей с хроническими недугами, заболеваниями почек, печени и ЖКТ, а также страдающих от онкологии и дефицита железа.

Кроме того, нельзя поститься детям до 7 лет, так как ребенку нужна белковая пища для роста и развития, уточнила эксперт. С большими оговорками пост можно соблюдать беременным, добавила Чернышова.

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