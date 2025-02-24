Врач Чернышова перечислила заболевания, при которых нежелательно поститься

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Соблюдение Великого поста противопоказано при заболеваниях почек и обострении любых проблем со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. По словам эксперта, его нельзя соблюдать людям с тяжелыми хроническими недугами, заболеваниями почек, печени, ЖКТ и дефиците железа. Также лучше отказаться от поста при обострении хронических проблем со здоровьем и онкологии.





Надежда Чернышова врач-терапевт Во время поста очень сильно ограничено поступление белка, так как исключаются мясные, молочные продукты, яйца. Например, у людей с онкологическими заболеваниями и так дефицит белка – его очень много расходуют раковые клетки. При дополнительных ограничениях у организма не будет сил сопротивляться. Белки нужны для иммунитета.

"Если же у человека мало железа и он не ест ни печень, ни красное мясо, ему не из чего брать гемоглобин. При его нехватке клетки крови не могут переносить кислород. Будет гипоксия – пониженное содержание кислорода в органах и тканях, что плохо сказывается на здоровье и самочувствии", – указала эксперт.

Категорически нельзя поститься детям до 7 лет: по словам терапевта, белковая пища необходима ребенку для роста и развития, плюс из-за нехватки белка дети могут чаще болеть. С очень большими оговорками пост можно соблюдать беременным, предупредила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт При проблемах со здоровьем и определенных состояниях (беременность, детский возраст) необходимо посетить лечащего врача и духовника и на основе их рекомендаций принимать решение о соблюдении поста в той или иной форме или отказе от него.

Ранее гастроэнтеролог Дмитрий Федулов призвал не рассматривать пост как способ похудеть. Также он предупредил, что резкие переходы от обычного рациона к постному и обратно грозят стрессом с дальнейшим обострением хронических заболеваний.

