Врач Чернышова перечислила заболевания, при которых нежелательно поститься

24 февраля, 18:51Общество
Фото: depositphotos/ovelymama
Соблюдение Великого поста противопоказано при заболеваниях почек и обострении любых проблем со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. По словам эксперта, его нельзя соблюдать людям с тяжелыми хроническими недугами, заболеваниями почек, печени, ЖКТ и дефиците железа. Также лучше отказаться от поста при обострении хронических проблем со здоровьем и онкологии.
"Если же у человека мало железа и он не ест ни печень, ни красное мясо, ему не из чего брать гемоглобин. При его нехватке клетки крови не могут переносить кислород. Будет гипоксия – пониженное содержание кислорода в органах и тканях, что плохо сказывается на здоровье и самочувствии", – указала эксперт.
Категорически нельзя поститься детям до 7 лет: по словам терапевта, белковая пища необходима ребенку для роста и развития, плюс из-за нехватки белка дети могут чаще болеть. С очень большими оговорками пост можно соблюдать беременным, предупредила Чернышова.
Ранее гастроэнтеролог Дмитрий Федулов призвал не рассматривать пост как способ похудеть. Также он предупредил, что резкие переходы от обычного рациона к постному и обратно грозят стрессом с дальнейшим обострением хронических заболеваний.