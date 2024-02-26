Священник напомнил, как подготовиться к Великому посту

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Масленичная неделя в этом году выпала на 11–17 марта. В последний день перед Великим постом – Прощеное воскресенье – православные христиане должны попросить у всех прощения и примириться с окружающими. Об этом рассказал священник Русской православной церкви (РПЦ) Николай Савченко, сообщает телеканал "360".

Также, по его словам, за неделю до поста нельзя есть мясо, только молочные продукты. Он считает, что во время народных гуляний на Масленицу у людей может появиться желание наесться, однако в пост нужно входить спокойно и не бросаться в крайности. Более того, Савченко рекомендует избегать языческих традиций – прыжков через костер и сожжения чучела зимы. Священник предложил следовать другим традициям, например, в день памяти Сорока мучеников Севастийских (22 марта) многие, по его словам, пекут из постного теста жаворонков.

Савченко также напомнил о разрешенных в пост продуктах. Православным христианам нужно отказаться от мяса и рыбы. Во время поста обычно едят каши, овощи, макаронные изделия и орехи, а некоторые даже отказываются от масла, рассказал он и добавил, что церковный устав разрешает по субботам и воскресеньям пить в меру вино.

Также собеседник "360" указал, что весь Великий пост проходит строго, кроме Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы (27 апреля) и Вербного воскресенья (28 апреля). Так, 7 и 28 апреля можно есть рыбу, а 27 апреля – икру, уточнил священник.

Он объяснил, что самые строгие недели поста – первая и последняя. Те, кто по состоянию здоровья не может держаться весь срок, постятся в эти дни, резюмировал он.

Ранее председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов сказал, что оставлять еду и напитки во время Радоницы не стоит, поскольку это языческая традиция. По его словам, главное – помнить цель Радоницы, которая заключается в поминовении усопшего молитвой или добрым словом. При этом можно провести поминальную трапезу на кладбище, не оставив после себя мусора, допустил Козлов.

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