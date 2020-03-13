Любителям сладкого рассказали, чем полакомиться в пост

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заменить мучные кондитерские изделия в пост можно сладкими пряниками, сообщила специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева.
Она уточнила, что чаще всего это лакомство готовят без использования яиц, молока и сливочного масла.
"Для постящихся лучше всего к чаю подойдут пряники либо без начинки, либо с фруктово-ягодным наполнителем. В составе пряников не должно быть искусственных ароматизаторов и консервантов", – цитирует Зайцеву Агентство "Москва".
При выборе пряников специалист советует обратить внимание на поверхность. Она не должна быть липкой, а вот небольшие белые кристаллы на ней допустимы. Глазированные пряники могут быть как матовыми, так и блестящими, но поверхность должна быть ровной.
Также при покупке пряников нужно обратить внимание и на то, чтобы на них не было сколов. Зайцева добавила, что качественный пряник не должен рассыпаться при разламывании.
Хранить это угощение надо в темном месте, избегая воздействия прямого солнечного света. Не допускается держать их рядом с продуктами, обладающими специфическим запахом, поскольку пряники хорошо впитывают запахи. Также пряники следует хранить упакованными либо в пакет, либо в пищевую пленку, либо в пергамент.
Великий пост начался у православных христиан 2 марта. Он будет длиться на протяжении шести недель. Закончится он Пасхой, которую в этом году отмечают 19 апреля.
Великий пост считается самым строгим постом в православной традиции. Особенно серьезные ограничения на потребление пищи налагаются в первую и последнюю недели поста. В то же время священнослужители указывают на то, что главное во время Великого поста – осознание собственных грехов и покаяние.
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