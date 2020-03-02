Великий пост начался у православных христиан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Великий пост начался 2 марта у православных христиан, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он будет длиться на протяжении следующих шести недель. Закончится он Пасхой, которую в этом году отмечают 19 апреля.

Великий пост считается самым строгим постом в православной традиции. Особенно серьезные ограничения на потребление пищи налагаются в первую и последнюю недели поста. В то же время священнослужители указывают на то, что главное во время Великого поста – осознание собственных грехов и покаяние.

Ранее патриарх Кирилл предложил включить упоминание Бога в Конституцию. Упоминание о Боге появится в третьей главе обновленного основного закона, однако не будет противоречить принципу светского государства.

Ранее в московских храмах стали устанавливать камеры видеонаблюдения. Такую меру ввели после нападения на священника. Идея вызвала серьезную полемику: так, протодиакон Андрей Кураев считает, что это излишнее вторжение в религиозную жизнь прихожан.